El agricultor Wilson Atavillo Cecilio (19), fue internado en el penal de Potracancha ante la orden del juez que declaró fundado el pedido de prisión preventiva por atentar contra la vida de su exconviviente Edith Robles Santillán.

En la audiencia virtual, el juez Ángel Gómez Vargas declaró fundado el pedido fiscal de dictar prisión preventiva contra Atavillo, quien ha sido sindicado por la agraviada de haber intentado matarla con un arma blanca, pero al no lograrlo la arrojó por una pendiente.

Los hechos ocurrieron el 16 de agosto último en el lugar conocido como Shacua, del centro poblado de Tambogán, distrito de Churubamba.

Hecho

La joven dijo que el cobarde ataque fue cuando ella se dirigía a casa de sus padres porque Wilson había pedido a su cuñado reunirse en el juzgado del pueblo y en presencia de sus familiares terminar la relación definitivamente, pero la esperó en el camino y la agredió.

La víctima narró en cámara Gessell que Wilson le pidió retomar la relación sentimental, pero ella dijo que no quería volver porque es un maltratador, “siempre me golpeaba, por eso no quise volver, cuando no quise me botó al suelo y me cortó la cara”, contó.

Forcejeó con él (Wilson Atavillos) porque quería cortarle el cuello, circunstancias que se cortó la mano. En otro momento contó la víctima, “que le pidió que le suelte, que no la mate, después de cortarle el rostro y la mano le dijo que se muera”.

Atavillo Cecilio, en la audiencia reconoció haberle cortado el rostro a Edith, porque ella “no quiso retomar la relación que había finalizado un mes antes”. El fiscal a cargo de la investigación dijo en audiencia que la pena que le correspondería será más de 20 años de cárcel.