Una vez más la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco, ha intervenido y allanado las instalaciones de la Red de Salud Huánuco y las viviendas de ocho funcionarios, frente a la denuncia de procesos de compras irregulares que se dieron durante los meses de noviembre y diciembre del 2022.

“Se presume que ha habido irregularidades dentro de la Red de Salud de Huánuco, estamos dando todas las facilidades a la Fiscalía, hemos encontrado compras irregulares de equipos médicos, mobiliarios, contrato y pago de personal indebidamente que deben de esclarecerse y determinen si hay responsabilidades. No vamos a apañar a nadie caiga quien caiga tendrán que ser sancionados y los servicios públicos deben de estar al servicio de la población”, afirmó el director de la Red de Salud Wilmer Espinoza Torres.

Equipos. Comenta que han encontrado compras en demasía de equipos de antropometría, que no está de acuerdo al consumo de los centros de salud, cuando hay insumos que los centros de salud necesitan; compras realizadas en noviembre y diciembre de volúmenes grandes.

La situación de los centros de salud es precaria, “estamos en UCI, no tenemos recursos humanos y no se han distribuido de acuerdo a los servicios de los establecimientos, los equipos médicos no están operativos, están completamente desfasados algunos no existen, la infraestructura de centros de salud de Tambogán, Chaulán, Cochas, es precario con rajaduras y filtraciones, sin internet, etc”, resalta.

Las intervenciones simultáneas se han hecho a los 8 funcionarios y trabajadores de la Red de Salud de Huánuco, asimismo al centro de salud Carlos Showing, para que respondan a los actos o procesos que han realizado. Son equipos de la anterior gestión que estaban en las oficinas de la Dirección, Planificación, Administración y Logística, áreas responsables de todo el proceso de administración y proceso de contrato de los bienes y servicios.

Critica. Entre tanto, el jefe del área de Asesoría Legal de la Red de Salud de Huánuco, Ever Sandoval Rodríguez, cuestionó el trabajo de la Fiscalía debido a que ya son tres intervenciones, y no existe resultados positivos; a su vez, señaló que se está perjudicando la labor de los trabajadores de la institución debido a que las computadoras y documentos no han sido devueltos.

“La preocupación es que desde el 2020 se viene realizando varios allanamientos y no hay ningún resultado, la Fiscalía no ha llamado a declarar a los supuestos investigados de los procesos, no nos han devuelto todo lo incautado a la fecha”, refirió.

Hay trabajadores que están siendo perjudicados porque los contratos de trabajo y planillas de pago y el trabajador viene a solicitarlo y no lo tenemos pese a que hemos hecho el pedido de la devolución, existe mecanismos en el Ministerio Público para que ellos procedan que al incautar un equipo de cómputo se saque una copia espejo y se devuelvan los equipos al igual que los celulares.

La Red de Salud ha sido objeto de un allanamiento desde las 2:00 a.m. de ayer y junto con las distintas jefaturas de la institución, por orden judicial, está procediéndose a incautar equipos de cómputo, celulares y documentación relevante a un proceso de adjudicación y licitación.