El gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, acompañado del director regional de salud, Rollin Cruz y de especialistas visitó el “elefante blanco” en Monzón-Huamalíes. Se trata del centro de salud de Cachicoto, iniciado en periodo del expresidente regional, Luis Picón Quedo e inaugurado en febrero del 2016 con bombos y platillos por el exgobernador regional, Rubén Alva Ochoa.

MIRA AQUÍ: Hospital Hermilio Valdizán de Huánuco sin especialistas y con equipos médicos en mal estado





escándalo.La millonaria obra fue construida encima de ojos de agua según indican los especialistas, y los ambientes cuando llueve sufren de filtraciones subterráneas, afectando las instalaciones eléctricas que también son subtarráneas.

El contrato entre el gobernador regional encargado, Jhony Miraval Venturo y el Consorcio Corporación Beteta, representado por Frank Beteta Olivas fue suscrito en diciembre del 2013 por el importe de S/. 9,991,442.00, pero luego incrementaron 2 millones 400 mil soles más de presupuesto para la construcción de drenaje pluvial.

Antonio Pulgar manifestó que primero tienen que identificar el desperfecto y sobre eso dar la solución, mientras tanto no puede hacer ofrecimientos , pero la idea es que la obra esté al servicio de la población.

Pos su lado el consejero regional, Nicolás Inga Esteban, representante de la provincia de Huamalíes dijo “no queremos elefante blanco, pero el “elefante blanco” llegó a parar a Cachicoto. La infraestructura ya se está deteriorándose y mucho más los equipos, le pedimos más acción y menos palabras”.

Necesidad. El director de salud, Rollin Cruz sostuvo que la población necesita hacer uso del centro de salud y no estar hacinado en un local antiguo y reducido.

El ingeniero Daniel Mallqui Estacio quien fue subgerente de Obras en el gobierno de Rubén Alva también acompañó en la visita al gobernador Pulgar Lucas y manifestó que hasta el 2022 el gobierno regional asignó 270 mil soles para hacer el estudio serio de la napa fréatica pero no firmó el convenio con el consultor.

“Según el estudio se verá si hay solución, de no ser así simplemente la obra no sirve, antes no se puede hacer inversión de S/ 3 o 4 millones para seguir con el mismo problema”, manifestó al indicar que han construido el drenaje y no se solucionó las filtraciones de agua.

Especialista plantea instalar sistema de bombeo





Solución. En la comitiva también estuvo el ingeniero Marco Argandoña Mendoza quien también trabajó en la gestión de Juan Alvarado como administrador de la obra del hospital Hermilio Valdizán,y sostuvo que la única solución para que funcione el centro de salud de Cachicoto, es botar el agua desde una zona óptima mediante el sistema de bombeo, pero antes se tiene que hacer un estudio como planteó Mallqui.

“El drenaje y el enrrocado no es la solución, la solución es bombear y sacar el agua desde un punto bajo. El sistema de bombeo no falla pero genera más gasto. Las instalaciones eléctricas se tienen que cambiar por aéreo”, indicó.