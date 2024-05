Ayer, fue el Día Internacional del Trabajo, donde se recuerda la histórica lucha por la jornada laboral de las 8 horas y otros. En la provincia de Ica se realizó una ceremonia extraordinaria por la fecha, donde también participaron el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Ica CGTP, Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, Sutep Región Ica, Sindicato de Personas con Discapacidad, sindicatos del sector agrícola y otros, quienes reflexionaron en que aún existen brechas salariales, beneficios, vulneración a la seguridad y salud en el trabajo entre otros.

Situación laboral

Estuvo presente el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la empresa Monsanto Perú, en este caso se indicó que la empresa si cumple con los beneficios y otros, sin embargo, se dio a conocer que en otras empresas de la agroexportación aún se vulnera el acceso a los servicios higiénicos, protección solar y otros.

“En general, el tema de la agroexportación es un trabajo temporal que no permite a los demás fundos tener sindicatos porque ni bien están empezando a formar un sindicato ya los están despidiendo, cuando denuncian a Sunafil también muy tarde dan su veredicto después de 4 a 5 meses y eso no beneficia al trabajador. Se reclama el acceso a los servicios higiénicos en otras empresas que no tienen sindicato y se están vulnerando muchos derechos, les dan agua en balde, insalubre y bloqueadores solares nosotros si lo tenemos, pero no podemos decir que se esté dando en otros fundos”, declaró José Arredondo, secretario del mencionado sindicato.

En la misma línea, también alzó su voz de lucha, Dora Alicia Gutiérrez, secretaria del Sindicato de Trabajadores Emprendedores con Discapacidad, quien enfatizó que en la mayoría de entidades públicas no se cumple con la cuota laboral del 5 % de personas con discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley 29973). Esto evidencia la vulneración al grupo de personas, quienes además denuncian hostigamiento cuando venden sus productos en las calles.

“En el Perú el 10 % son personas con discapacidad, en nuestro sindicato estamos organizados 100 personas. La brecha para la inserción laboral es enorme, porque todas las entidades del Estado no tienen baños accesibles, no tiene rampas, no tienen ascensor, y los que no hemos tenido profesión nos hemos creado un trabajo como emprendedores y vendemos productos en zonas rígidas y monumental, de acuerdo a la ordenanza”, dijo, y añadió que las peruanas con discapacidad profesionales también son mal renumerados y muchas veces los cupos que deben tener en instituciones públicas, son ocupados por personas que no tienen ninguna discapacidad.

La vulneración en los derechos laborales también se reclama en el sector Educación. Rosario Muñante, secretaria del SUTE Provincial Ica, dijo que desde el año pasado cientos de profesoras esperan el pago de sus haberes, asimismo docentes que dedicaron décadas al trabajo en escuelas, no reciben sus beneficios.”Es una fecha significativa que es para reflexionar por los tipos de trabajos que tenemos, a veces los trabajos son explotados. Lo que sucede en la región Ica, hay 400 maestras que el año pasado han trabajado con una licencia de agosto a diciembre y no se les ha pagado sus haberes, se les debe entre 3 mil a 5 mil soles. Hay maestros que tienen resolución en mano con 25 a 30 años de servicio y tampoco les pagan. Es más, una maestra fue a la Dirección Regional de Educación de Ica y le han dicho que en el mes de octubre te vamos a pagar tu licencia del año pasado, es una burla para los docentes”, añadió.

