La Fiscalía Especializada en Prevención del Delito realizó una diligencia preventiva en la ciudad de Huánuco, tras una solicitud presentada por integrantes del Frente Patriótico de Huánuco, quienes alertaron sobre presuntas deficiencias en el control técnico y la falta de laboratorio en la prestación del servicio de agua potable.

La intervención estuvo a cargo del fiscal adjunto Jimy Percy Matías Espinoza, quien lideró las acciones orientadas a prevenir posibles delitos contra la salud pública. La diligencia fue desarrollada en coordinación con representantes de la Dirección Regional de Salud Huánuco (DIRESA) y de la empresa prestadora SEDA Huánuco.

VERIFICAN FUNCIONAMIENTO

Durante la inspección a la planta de tratamiento de agua, y de acuerdo con la vigilancia sanitaria de la DIRESA, verificaron los procesos de control de calidad. Estos incluyeron análisis de turbidez, cloro residual, pH, temperatura y conductividad, concluyéndose que el agua cumple con las condiciones para el consumo humano.

Asimismo, constataron el adecuado funcionamiento del laboratorio interno, el cual cuenta con equipos calibrados y certificaciones vigentes, lo que garantiza la confiabilidad de los resultados.

La Fiscalía destacó que este tipo de acciones preventivas permite asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad del agua destinada al consumo humano, así como fortalecer la vigilancia institucional frente a posibles riesgos que afecten la salud de la población.