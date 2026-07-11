Huánuco: prisión preventiva para acusado de violación a niña de 12 años

Con el propósito de prevenir la presencia de menores de edad en establecimientos nocturnos y salvaguardar su integridad, el fiscal provincial Edwyng Américo Saavedra Luján, de la Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Leoncio Prado, participó en un operativo preventivo multisectorial desarrollado en coordinación con la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, la Subprefectura Provincial y la Comisaría PNP de Tingo María.

Durante la intervención, las autoridades no encontraron menores de edad en los locales inspeccionados. Sin embargo, representantes de las gerencias competentes de la Municipalidad Provincial verificaron que las discotecas Tingo Bajo Cero, Jangueo y Happy World no contaban con la documentación administrativa requerida para su funcionamiento, por lo que dispusieron su clausura, conforme a las facultades que les otorga la ley.

La diligencia preventiva estuvo orientada a evitar la comisión de delitos contra la administración pública, en la modalidad de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, reafirmando el compromiso del Ministerio Público de trabajar de manera articulada con las demás instituciones para fortalecer la prevención del delito y proteger a la ciudadanía.