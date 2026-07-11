Cuestionan 14 viajes al extranjero de gobernador Pulgar durante su gestión

Siete meses de prisión preventiva afronta Arcel Rodríguez (18) investigado por el delito de violación de menor de edad, del cual sería autor directo. El fiscal provincial Alex Misari Capcha de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Aucayacu presentó los fundamentos del requerimiento de la medida restrictiva para que la investigación sobre el caso prosiga, debido a que la presunta agraviada es una niña de 12 años de edad.

El juez valoró los graves fundados elementos considerando que existe peligro de fuga y se trata de un delito grave cuya prognosis de pena es la cadena perpetua. El investigado se encuentra detenido y fue puesto a disposición de las autoridades penitenciarias para su traslado hacia el penal de Huánuco.

Los hechos habrían ocurrido a las 2:00 de la tarde, del pasado 30 de junio, en una vivienda alquilada ubicada en las proximidades del mercado del barrio de San Juan, Aucayacu. El imputado habría ingresado con ayuda de la menor que se hallaba cuidando a su hermanito de cinco meses de edad. No había ninguna persona mayor. Su madre y padrastro estaban en la casa de su abuela y regresaron una hora después.

MENSAJES INCRIMINATORIOS

El investigado, previamente, había logrado comunicarse con la menor. Los mensajes descubiertos por la familia dieron cuenta de que habría existido alguna pretensión amorosa desde hace tiempo. El día que ocurrieron los hechos, Arcel habría llegado manejando una motocar. Ese mismo vehículo fue advertido por la madre cuando retornó a su casa, a eso de las 3:00 de la tarde. Y al ingresar a la vivienda encontró a su hija nerviosa.

Minutos después descubrió al imputado aparecer, subirse al trimóvil y alejarse. La menor confirmó que estuvo conversando con ella dentro de la casa y que “no había pasado nada”. De inmediato, en compañía del padrastro fueron a casa del sujeto para reclamarle la osadía. Recién en la noche, la menor relató que habría mantenido relaciones sexuales con el referido joven y ahí comenzó el caso. La denuncia policial fue asentada y los agentes procedieron a la detención inmediata del presunto autor del delito de violación.