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El gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar, ha realizado 14 viajes internacionales entre 2023 y julio de 2026, posicionándose entre los mandatarios con mayor actividad exterior, a pesar de las críticas por la falta de resultados tangibles, convenios concretos o inversiones de impacto para la región.

Esta agenda internacional, autorizada por el Consejo Regional, contrasta con la baja ejecución de obras locales y la gestión de proyectos polémicos, como la tala de árboles en la Alameda de la República, y sitúa a Huánuco en el penúltimo lugar del Índice de Competitividad Regional (INCORE).

La falta de beneficios concretos de estos viajes, orientados en parte a la protección ambiental, genera cuestionamientos sobre la rendición de cuentas del gobernador y los consejeros frente a las severas brechas en infraestructura, salud y saneamiento. Sectores locales exigen transparencia sobre los resultados de estas comisiones, dada la crisis de proyectos inconclusos y la limitada inversión que persisten en la región huanuqueña.