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Seis personas fueron detenidas por la Policía Nacional como presuntas responsables del delito contra el patrimonio, en la modalidad de usurpación agravada, durante una intervención realizada en un predio ubicado en la Junta Vecinal 27 de Mayo, en el distrito de José Crespo y Castillo (Aucayacu), provincia de Leoncio Prado.

La intervención fue ejecutada por efectivos de la Comisaría PNP Aucayacu, tras recibir una denuncia por la presunta invasión de un terreno situado en la última cuadra del jirón La Habana. El operativo contó con el apoyo de agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Leoncio Prado, la División de Unidades Especializadas de Tingo María, las comisarías de Pumahuasi y Tulumayo, así como de la Unidad de Servicios Especiales.

Según informó la Policía, al llegar al lugar los efectivos encontraron a varias personas ocupando el predio. Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes intentaron huir en distintas direcciones; sin embargo, fueron intervenidos mediante técnicas operativas de control.

LOS DETENIDOS

Los detenidos fueron identificados como Jessica D. V. (35), Marcos V. I. (42), Arturo C. G. (35), Cristina I. C. G. (32), Rosenda G. C. (55) y Josué P. R. (48), quienes quedaron en calidad de investigados por la presunta comisión del delito de usurpación agravada.

Durante el operativo, la Policía también incautó diversas herramientas que, presuntamente, habrían sido utilizadas para ocupar el terreno, entre ellas picos, carpas, martillos y otros implementos de trabajo.

Los intervenidos fueron trasladados a la Comisaría PNP Aucayacu, donde se realizan las diligencias e investigaciones correspondientes. Posteriormente, serán puestos a disposición de la unidad especializada, conforme a las disposiciones del Ministerio Público.