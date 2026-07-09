Huánuco: policía recupera motocicleta con requisitoria por hurto

La carretera Higueras–San José de Cozo, un estratégico corredor económico valorizado en más de 37 millones de soles que une el distrito de Margos con la provincia de Lauricocha, permanece abandonada y paralizada desde marzo de 2026. A casi cuatro años del inicio del proyecto bajo la anterior gestión regional, y tras más de tres años y medio del mandato del actual gobernador Antonio Pulgar, la obra continúa inconclusa, afectando gravemente el desarrollo comercial y agrícola de cientos de familias de la zona.

¿PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS?

Ante esta preocupante situación, la regidora provincial Sherly Morales inspeccionó la zona por invitación de las autoridades locales y constató un panorama alarmante: profundas zanjas abiertas, desagües expuestos, ausencia total de señalización y el retiro de la maquinaria pesada. Mientras el Gobierno Regional de Huánuco justifica la detención de los trabajos atribuyéndola a problemas administrativos, presupuestales y a la falta de un botadero para los materiales excedentes, los comuneros rechazan tajantemente estas explicaciones al considerarlas insuficientes para un abandono que genera un peligro constante para niños y adultos mayores.

Frente al silencio que guardan los alcaldes distritales de la provincia, diversos dirigentes comunales y de transporte suscribieron un memorial exigiendo al gobernador Pulgar que asuma su responsabilidad política y reactive la obra de inmediato. Además de exigir la reanudación del proyecto antes de que culmine su mandato, los afectados reclaman el pago pendiente de las indemnizaciones por sus terrenos utilizados y advierten que, de no ser escuchados en el Consejo Regional, acudirán a las instancias judiciales competentes para denunciar formalmente este millonario abandono vial.