Desarticulan presunta banda dedicada al robo y receptación de motocicletas en Llata

Una motocicleta que registraba requisitoria vigente por el delito de hurto de vehículo fue recuperada por efectivos de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Seprove) de Huánuco durante el operativo denominado “Impacto Policial 2026”, ejecutado el miércoles 9 de julio en el distrito de Pillco Marca.

La intervención se realizó en inmediaciones del malecón Walker Soberón, donde el personal policial encontró una motocicleta de placa de rodaje 6998-IW, marca Bajaj, modelo Pulsar 200 RS, de color azul con blanco.

Al verificar la información en el Sistema Policial ESINPOL, los agentes confirmaron que el vehículo presentaba una requisitoria vigente por el delito de hurto de vehículo, solicitada por la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de Huánuco mediante el Documento n.° 451-2026, emitido el 7 de julio de 2026.

Tras la constatación, la motocicleta fue trasladada a las instalaciones de la Seprove Huánuco, donde se realizan las diligencias correspondientes y el procedimiento para dejar sin efecto la orden de búsqueda, conforme a las disposiciones legales vigentes.