Durante el operativo policial “Impacto - 2026”, efectivos de la Comisaría PNP de Llata desarticularon a la presunta banda delictiva “Los Terribles de Canchapampa”, investigada por su presunta participación en el robo y la receptación de vehículos menores.

Como resultado de la intervención, la Policía detuvo a varios sospechosos y recuperó motocicletas de presunta procedencia ilícita. Entre ellas figura una unidad que había sido reportada como robada el mismo día en el centro poblado de Canchapampa.

Asimismo, otro vehículo menor fue hallado en poder de uno de los intervenidos, quien manifestó haberlo recibido en calidad de encargo. Esta versión viene siendo verificada como parte de las investigaciones.

Los detenidos y las motocicletas recuperadas fueron trasladados a la Comisaría PNP de Llata, donde quedaron a disposición de la Sección de Delitos y Faltas para el desarrollo de las diligencias de ley, con conocimiento del Ministerio Público.