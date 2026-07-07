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En el marco de sus acciones preventivas para proteger la salud pública, la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Leoncio Prado participó en un operativo conjunto en el distrito de Luyando para verificar el cumplimiento de las normas sanitarias y administrativas en establecimientos farmacéuticos.

La intervención fue encabezada por la fiscal adjunta provincial Guissela Felipe de la Cruz y contó con la participación de profesionales de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Huánuco y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Luyando. Durante la jornada se inspeccionaron farmacias, boticas y establecimientos afines con el propósito de prevenir riesgos para la salud de los consumidores.

PREVENIR DELITOS

El operativo estuvo orientado a prevenir delitos contra la salud pública, como la falsificación, contaminación o adulteración de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, así como la comercialización de medicamentos sin garantía de buen estado. Además, buscó detectar la venta ilegal de productos destinados a distribución gratuita y prevenir posibles omisiones o incumplimientos de funciones por parte de las autoridades competentes.

Como resultado de las inspecciones, un establecimiento fue clausurado de manera inmediata al comprobarse que operaba clandestinamente. Las autoridades verificaron que el local no contaba con autorización sanitaria de funcionamiento ni con los permisos exigidos por la Diresa y la Municipalidad Distrital de Luyando.

PÉSIMA ALMACENAMIENTO

Durante la intervención también se encontraron productos en mal estado de conservación y medicamentos de procedencia desconocida. Asimismo, se constató que el establecimiento carecía de un director técnico, es decir, de un químico farmacéutico responsable de supervisar legalmente el expendio de medicamentos.

Frente a estas irregularidades, representantes del Ministerio Público formularon las advertencias y exhortaciones correspondientes a los responsables de los establecimientos intervenidos, instándolos a cumplir estrictamente la normativa sanitaria y administrativa vigente.