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Con una ceremonia protocolar, la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL) dio inicio al I Concurso Oficial y Festival del Caballo Peruano de Paso – UNHEVAL 2026, certamen que busca promover, preservar y revalorar una de las manifestaciones más representativas del patrimonio cultural del Perú.

La ceremonia inaugural fue presidida por el rector de la UNHEVAL, Guillermo Bocangel Weydert, acompañado por el director de Responsabilidad Social Universitaria, Víctor Azañedo Ramírez; el teniente alcalde de la Municipalidad Provincial de Huánuco, Joel Arteaga, además de autoridades, invitados y representantes del sector ecuestre.

DISTINCIONES

En el acto también fueron homenajeados Roque Benavides Ganoza y Juan Manuel Rizo Patrón Barúa, quienes recibieron las máximas distinciones otorgadas por la casa superior de estudios en reconocimiento a su contribución a la difusión y preservación del Caballo Peruano de Paso.

Las actividades del festival se desarrollan los días 3 y 4 de julio en el Centro Recreacional Turístico de Kotosh, donde participan destacados criadores, chalanes y amazonas provenientes de distintas regiones del país.

Con este evento, la UNHEVAL busca consolidarse como un espacio de promoción de la cultura, la identidad nacional y la responsabilidad social universitaria, fortaleciendo el reconocimiento del Caballo Peruano de Paso como símbolo del patrimonio cultural peruano.