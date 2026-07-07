Clausuran farmacia clandestina durante operativo conjunto en Luyando

El Ministerio del Ambiente (Minam) advirtió que la remodelación de la avenida Alameda de la República, obra presupuestada en más de 26 millones de soles por el Gobierno Regional de Huánuco, requiere obligatoriamente una certificación ambiental del Senace antes de ser ejecutada. Esto se debe a que el proyecto se encuentra sujeto al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, tras determinarse que sus actividades son susceptibles de generar impactos ambientales negativos de carácter significativo en la zona.

Entre las principales alertas destaca la tala de 219 árboles y el traslado de otras 191 especies arbóreas, lo que obligará contractualmente a la entidad regional a tramitar permisos municipales y cumplir con la reposición obligatoria de diez árboles nuevos por cada ejemplar afectado. Asimismo, el informe técnico advierte sobre la preocupante dispersión del tránsito pesado, proyectando el desvío diario de más de 3,000 vehículos hacia calles residenciales alternas con menor capacidad de aforo.

Adicionalmente, las operaciones con maquinaria pesada deteriorarán temporalmente el aire y elevarán los niveles de ruido urbano en una zona residencial colindante al río Huallaga. El manejo negligente de los escombros y de los residuos peligrosos propios de la construcción (como pinturas o solventes) podría contaminar este importante afluente y el suelo local, poniendo en serio riesgo la salud pública de la población vecina.