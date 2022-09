Una avalancha de renuncias se le viene al gobernador de Huánuco, Erasmo Fernández Sixto, en medio de una crisis institucional provocada por el audio que involucraría a la autoridad regional en una conversación sospechosa con un lobista.

Como se recuerda, Fernández denunció a un periodista y amenazó con denunciar a este medio por la información que se emitió sobre su participación en una conversación en la que el mandatario regional habla sobre “amarrar” los procesos de mantenimiento de carreteras desde la Dirección Regional de Transportes.

La información de Correo, obligó a Fernández a convocar a una conferencia de prensa en la que desconoció su voz, pese a que todo Huánuco reconoce su voz, incluso sus allegados más cercanos. La posición de la autoridad ante las pruebas que lo compromenten en un caso que sería investigado por la Fiscalía , según informó la procuradora Krupskaia Beraún, despertó indignación y malestar en la población y habría generado más de una critica al interior del Gobierno Regional de Huánuco (GRH).

Ayer, en medio de la protesta (porque el contrato para la construcción del puente Castillo Grande fue resuelto por la empresa que lo construye) de dirigentes de la ciudad de Tingo María, el gerente general del GRH, Neil Cuba García, acusó de ineficiencia al gerente de Administración José Lozano y que por su responsabilidad el Consorcio Tingo Marías decidió resolver el contrato con el GRH. La imputación de Cuba, fue la gota que derramo el vaso y provocó que el Lozano informe que renunciará al cargo, acción que también realizarán en los próximos días el gerente de Infraestructura John Álvarez y otros funcionarios.

Cartas fianza sin aval de la SBS

“Lamentablemente el proyecto del puente de Castillo Grande tiene vicios, uno de ellos es que las cartas fianza que presentó la empresa que ejecutaba la obra no cuenta con aval de la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS) . Por lo tanto, el Área de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Huánuco (GRH) recomendó que se resuelva el contrato reiteradamente, pero no se hizo”, refirió el gerente de Administración José Lozano Vargas. Ayer, un grupo de dirigentes de la provincia de Leoncio Prado, llegó a la sede del gobierno regional a protestar y exigir al gobernador Erasmo Fernández Sixto para que solucione el problema en torno a la obra vial valorizada en más S/ 50 millones.

Ante la protesta, el gerente general Neil Cuba García habría acusado que el contrato lo rescindió el “Consorcio Puente Tingo María” ante el GRH por responsabilidad de José Lozano, acción que exasperó al funcionario e indicó que presentará su carta de renuncia.

“Ese señor (Cuba) actúa como si fuera representante de la empresa, así actúa él y está buscando responsabilizarme y ha pretendido enfrentarme con los dirigentes de Tingo María. Ese señor tiene sus intereses, ha venido actuando como si fuera el principal interesado en este caso. Es (Cuba) el responsable de que la entidad (GRH) no haya resuelto el contrato a tiempo y ha permitido que ocurra lo contrario, que la empresa nos resuelva a nosotros. Si nosotros hubiéramos resuelto el contrato estaríamos en mejor posición para negociar con esa empresa. Cuba no quiso actuar a tiempo, no ha querido resolver el contrato, nosotros tenemos toda la documentación en la que hemos instado a que se tomen las acciones correspondientes para preservar los recursos de la entidad (GRH). Él (Cuba) lo ha dicho verbalmente y con documentos que no iba a resolver el contrato”, precisó Lozano. Finalmente, manifestó que el gerente Cuba actúa de “forma desleal e hipócrita y no actúa honestamente” en el GRH.

