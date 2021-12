Médicos ginecólogos del hospital Carlos Showing Ferrari son acusados de abandonar sus puestos de trabajo. La denuncia la realizó la consejera por Huánuco, Tula Zúñiga Briceño, presidenta de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Social del Consejo Regional Huánuco. La autoridad manifestó que “ginecólogos, abandonan su servicio y acomodan los horarios a su conveniencia”.

Asimismo, sostuvo que los médicos arreglan los horarios para cumplir sus 15 días de trabajo o las 150 horas que les toca trabajar en 15 días y luego se van dejando sin médico ginecólogo al hospital.

“Yo lo he denominado hospital pediátrico, no materno infantil, porque no hay ginecólogos, cualquier persona que vaya a ser atendida por gestación tiene que ser referida de inmediato al hospital Hermilio Valdizán porque no hay ginecólogos y eso no puede continuar”, expresó.

Zúñiga informó que el 23 de diciembre sostuvo una reunión con el director de la Red de Salud Huánuco, Carlos Barreto, quien se limitó a informarle que desde el mes de enero hay nuevas disposiciones para cambiar la mala imagen del hospital Carlos Showing.

“Si el director del hospital no tiene la capacidad de solucionar los problemas, para eso está la Red de Salud, si toman medidas para otros casos donde inmediatamente a un jefe o una coordinadora los mueven y los cambian de un día para el otro, porque no hacerlo en este caso, el que se perjudica es el área usuaria ”, refirió la consejera.

Antecedentes. Un grupo de médico del Showing fueron señalados como autores de supuesto acoso sexual a la médico Carmen Varillas quien perdió la vida en mayo del presente año.

