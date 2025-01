El gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar, salió nuevamente a hacer su show, esta vez comió y repartió mazamorra de tokosh en conferencia de prensa, ante las últimas críticas que tuvo frente al agasajo que realizó a al tikoker Diego Aliaga conocido como “Diealis”, quien quiso vomitar el tokosh cuando le hicieron probar.

A diferencia de su gerente general (Ronal Acuña Robrados) que pidió disculpas por la falta de respeto con la tradición y gastronomía de los streamers y tikokeros, Antonio Pulgar, durante la conferencia de prensa, no hizo ningún mea culpa de su participación en el agasajo del último domingo de enero en la faja marginal del río Huallaga el cual colinda con el Gobierno Regional.

Durante la conferencia el gobernador, en todo momento se excusó y dijo que le invitaron a participar de esa actividad que fue promovido por una empresa provida, y ratificó que usa las redes sociales y el TickTok para llegar a su pueblo, para difundir los emprendimientos.

JUSTIFICA

No considera una falta de respeto que Diealis no haya comido el tokosh y que el vestuario de los negritos lo pueden usar como es de agrado del tiktkero. Con respecto a las denuncias de violencia contra la mujer que pesan contra Diealis, dijo que no se fijó en eso, lo importante es la cantidad de seguidores que tiene.

Finalmente, ordenó a su personal el reparto de mazamorra de tokosh para todo y él mismo comió este aperitivo medicinal. “Huánuco es tendencia a nivel mundial por el tokosh, comamos tokosh que es medicinal”, dijo frente a todos los periodistas a quienes también exigía a que degusten de esta mazamorra.

SHOW

Ante esta actitud del gobernador, a través de las redes sociales no se hicieron faltar los comentarios de los cibernautas quienes le dijeron de todo como: “figureti”, “payaso”, “mejor no como… con esa cara que pones”, entre otras expresiones hasta le sugieren participar de un programa de farándula por el show que hace.

En algunas plataformas de Facebook expresaron su molestia, señalando que el gobernador prioriza el espectáculo en lugar de atender las necesidades urgentes de la región. Comentarios como “enano satánico deja de hacer payasadas”, “Parece más un influencer que una autoridad” y “¿Para cuándo las obras de impacto?”, reflejan el malestar los ciudadanos.