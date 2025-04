Huánuco: sorprenden a mujeres que intentaban ingresar droga al penal

El mundo periodístico del departamento de Huánuco está de luto por la irreparable pérdida de uno de sus más grandes exponentes: Andrés Fernández Encalada, una voz emblemática de la radio local que dedicó más de 60 años a la producción y conducción del programa La Voz de la Actualidad.

Una penosa enfermedad apagó su vida la noche del viernes 25 de abril en el hospital de EsSalud de Huánuco. La noticia no solo enluta a su hermana, su compañera Tutty Palomino, hijos y nietos, sino también a toda la comunidad periodística regional. No hay periodista huanuqueño que no tenga alguna anécdota o enseñanza que recordar junto a don Andrés.

Su inesperada partida deja un vacío profundo en el periodismo local y en los corazones de quienes lo escucharon día a día a través de las ondas radiales. Reconocido por su profesionalismo, ética y vocación, Andrés Fernández Encalada dedicó su vida a informar con veracidad, objetividad y pasión.

REFERENTE INFORMATIVO

La Voz de la Actualidad se convirtió, bajo su liderazgo, en un referente informativo para la región, destacándose por su compromiso con la verdad y su cercanía con la audiencia.

Fue maestro de decenas de jóvenes periodistas, y durante los años más convulsos del Alto Huallaga —cuando el terrorismo y el narcotráfico azotaban la región Huánuco— se desempeñó como corresponsal de Panamericana y la revista Caretas, siempre al servicio de la verdad, aun en los momentos más difíciles.

“Se apagó tu voz, pero tu palabra seguirá iluminando el camino de la verdad. Dejaste el legado de la valentía, la libertad y la honestidad”, descansa en paz, Andrés Fernández Encalada.