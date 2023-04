El gerente del Gobierno Regional de Huánuco, Milton Soto Soto el 30 de marzo del 2023 firmó contrato con Estalin Pérez Espinoza, representante legal del Consorcio CD Amazonía Conchumayo para supervisión de la obra Construcción del Sistema de Irrigación Río Conchumayo margen derecha, en Huánuco. El monto es por S/2 349 590 00.

ganador. El consorcio está integrado por Fredy Manuel Casa Alhuay con domicilio en Huamanga-Ayacucho y Eduardo Efraín de la Torre Moreno con domicilio en el departamento de Ica. Pero como domicilio común fijan el jirón Felipe Pardo y Aliaga manzana L Lote12 en el sector 4 de San Luis -Amarilis. Obra está en ejecución.

Sin embargo, cabe indicar que en el 2021 La Contraloría General de la República hizo observaciones al proceso de licitación para la Construcción de Construcción del Sistema de Irrigación Río Conchumayo margen derecha, en Huánuco con inversión de S/59 287 000 00, en la que ganó el Consorcio Hidraúlico Huallaga, cuyo representante legal común es Cliford Peña Eugenio.

“El comité de selección que condujo la licitación pública No 014-2020-GRH/GR1 había favorecido al Consorcio ganador de la buena pro, durante la etapa de evaluación y calificación de la oferta dieron como valida una de las cartas de línea de crédito presentada por el postor, a pesar que dicho documento no cumplía con lo establecido en la normativa aplicable en las bases, aspectos que afectan la transparencia y legalidad que debe regir las actuaciones en las contrataciones del estado” indica el informe.

Pues el Consorcio Hidráulico Huallaga está integrado por las empresas ecuatoriana de servicios inmobiliaria y construcción Eseico SA, sucursal del Perú , y Desial SAC, la primera con participación de 40% de capital y la segunda con 60%.

Para la Contraloría el comité validó la carta de línea de crédito No CLC -275-002-2021 del 24 de febrero del 2021 emitido por la cooperativa de ahorro y crédito finanzas solidarias para a exportación Santa Asunción Ltda FINANDEX presentado por el Consorcio Hiraúlico Huallaga, sin tener en consideración lo establecido en el numeral 2, del numeral 19.1 del articulo 19 de la resolución SBS No 480-2019 que aprueba el reglamento general de las cooperativas de ahorro y crédito no autorizados a captar recursos del público.

De acuerdo a los documentos, el postor debe acreditar una línea de crédito equivalente a S/35 572 261 45 correspondiente al 0.60 del valor referencial, pero admitió la oferta presentado por dicho consorcio y le otorgó como ganador, a pesar de que el ganador no habría acreditado la solvencia económica para la ejecución de la obra.

Según informó la cooperativa en mención con una carta al gobierno regional, que su cliente Desial SAC cuenta con una línea de crédito aprobado, disponible y vigente para los términos que requiere la entidad ( gobierno regional) hasta por 10 millones de soles.

En noviembre del año pasado Contraloría también hizo varias observaciones a la obra entre ellos que la contratación de inspector de obra sobrepasó el límite permitido, sumado a ello no contaban con profesionales especialistas necesarios, generando el riesgo de que no realicen el control adecuado de la obra. Además de adelantos irregulares otorgados.