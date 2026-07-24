Prisión preventiva para trabajador municipal por presunto homicidio culposo en Leoncio Prado

El rector de la Unheval, Guillermo Bocángel , defendió la legalidad del alquiler del Centro Recreacional de Kotosh para la Copa Yolu 2026, señalando que opera como centro de producción autofinanciado tras observaciones del OCI sobre falta de sustento normativo.

Ante las objeciones de la Contraloría por la tarifa no incluida en el TUSNE, la autoridad anunció la regularización del procedimiento y precisó que los ingresos se destinan a la universidad y al mantenimiento del recinto.

El rector de la Unheval defendió el alquiler del Centro Recreacional de Kotosh por S/ 8 000 para la Copa Yolu 2026 ante cuestionamientos del OCI sobre la falta de sustento normativo. Bocángel explicó que el recinto funciona como un centro de producción, anunció la regularización de la tarifa ante la Contraloría y detalló que los fondos recaudados financian el mantenimiento del centro y la universidad.