La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado, a través del fiscal adjunto provincial Yuri Joseph Gutiérrez Chiquillán, obtuvo seis meses de prisión preventiva contra del trabajador municipal Juan Guerrero, investigado por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo.

Según las investigaciones preliminares, el hecho ocurrió el 18 de julio de este año, alrededor de las 6:27 p. m., en la avenida Iquitos, a la altura del grifo Primax, en el distrito de Castillo Grande, provincia de Leoncio Prado.

AL PARECER ESTABA EBRIO

De acuerdo con la tesis fiscal, Juan Guerrero conducía un vehículo presuntamente en estado de ebriedad cuando intentó adelantar de manera imprudente a un trimóvil. Durante la maniobra invadió el carril contrario e impactó frontalmente contra la motocicleta conducida por Luz Cárdenas, quien falleció a consecuencia de las graves lesiones ocasionadas por el choque.

El Ministerio Público sustentó el pedido de prisión preventiva en la existencia de los presupuestos procesales exigidos por la ley, entre ellos el peligro de fuga, la gravedad de la pena que podría imponerse y la necesidad de garantizar la presencia del investigado durante el desarrollo del proceso penal.

Tras evaluar los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, el Juzgado de Investigación Preparatoria declaró fundado el requerimiento y dictó seis meses de prisión preventiva contra el investigado, con el propósito de asegurar su sometimiento al proceso y garantizar el normal desarrollo de las investigaciones.