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Un padre de familia junto a sus dos hijos menores de 6 y 8 años, fueron hallados sin vida la tarde del último jueves 23 de julio en la quebrada del sector Dos Aguas, en el distrito de Chinchao, provincia de Huánuco. Hace once días los tres habían sido reportados como desaparecidos.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional del Perú, personal especializado del Departamento de Homicidios y de Criminalística (Depincri), un representante del Ministerio Público y un médico legista, quienes realizaron las primeras diligencias y ordenaron el levantamiento y traslado de los cuerpos de Fidencio Villanueva Baltazar y sus dos hijos menores, a la morgue.

Tras un necropsia conforme corresponde a ley a los tres cuerpos, las autoridades han determinado que los cuerpos sin vida presentaban signos de envenenamiento, se trataría de un caso de parricidio y suicidio lo cual ha generado profunda consternación entre los pobladores del distrito de Chinchao.

HALLAZGO

Los cuerpos sin vida fueron hallados por un poblador del caserío de Cashunayo que bajó a la quebrada, encontró en un lugar escondido, cruzando un riachuelo, los cuerpos de las víctimas en proceso de descomposición.

Las autoridades del lugar comunicaron a los efectivos de la Comisaría de Acomayo quienes luego de confirmar la tragedia reportaron el caso al Área de Homicidios y al fiscal de turno quienes junto a peritos de Criminalística y un médico legista se dirigieron a la zona.

Para llegar al lugar, las autoridades viajaron por la carretera Central en dirección a Tingo María hasta llegar a Cashuna, que está pasando el poblado de Dos Aguas, y continuaron por un camino rural a la margen izquierda de la principal carretera. Tras de varios minutos, iniciaron una caminata por la falda de un cerro para luego descender hasta la quebrada.