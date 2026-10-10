La elección de Hitler Mussolini Simeón Flores como alcalde de Queropalca (Lauricocha, Huánuco) captó la atención de medios internacionales. Cadenas como la BBC, CNN Chile y el diario Clarín reportaron el caso debido a que el candidato lleva los nombres de dos dictadores del siglo XX.

El empresario de 45 años, postulante por la agrupación de centroizquierda Ahora Nación, obtuvo 229 votos (34.54 %) en los comicios del domingo 4 de octubre. Logró imponerse por una ajustada diferencia de apenas 25 sufragios frente a Gaspar Osorio, de Renovación Popular, quien alcanzó 204 votos.

Los medios aclararon que sus nombres no demuestran afinidad ideológica con el fascismo. Su campaña se centró en propuestas de infraestructura vial, educación, salud y turismo para reactivar la economía de este distrito andino.