Un auto con integrantes de la familia Lindo Rojas, entre ellos el exalcalde del distrito de Hualhuas, Guillermo Lindo Rojas, se despistó y cayó al río.

La unidad Yaris plateado de placa AAH-476 acabó con las llantas hacia arriba.

Policías y bomberos recuperaron los cuerpos de dos personas que estaban atrapados entre los fierros del auto plomo, un tercer ocupante está desaparecido.

Según la policía en el vehículo viajaban Guillermo Lindo Rojas, de cerca de 100 años, su hijo Gilmer Lindo Núñez y su esposa Esther Felícita Cosme Amar.

Trascendió que las víctimas venían de Lima a Huancayo para el sepelio de un pariente. El accidente ocurrió en el km 109+700 de la Carretera Central, sector Rosaura, altura de Chicla.

PENOSO

Según los dolientes, la unidad habría salido de Lima, el jueves a la 01 de la tarde, se presume que al promediar las 4 de la tarde, se despistó al tratar de evitar una colisión.

Los parientes, que esperaban el arribo, al ver que no llegaban, dieron la alerta y, poco después, se conoció del lamentable accidente.

Un transportista que presenció lo ocurrido dio aviso a otros conductores que llamaron a las autoridades.

Policías que llegaron al lugar ingresaron al río para recuperar dos cadáveres. Uno de ellos sería el conductor del vehículo, mientras que en la parte posterior se encontró a una fémina. Las víctimas son familiares de las conocidas cantantes Susan Rojas “Susan del Perú” y Carmín Rojas Lindo.