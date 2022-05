Lo que era un rumor, al parecer se acaba de confirmar. Desde que inició la gestión edil de Luis Villavicencio Guardia en la Municipalidad Provincial de Huánuco (MPH), se escuchó en más de una oportunidad que quien tomaba las decisiones era su esposa, la profesora Yermmy Vásquez Salis; hoy, esos rumores al parecer serían una realidad.

MIRA AQUÍ: Audio revela que hija de gobernador da órdenes en Gobierno Regional de Huánuco

Correo tuvo acceso a una conversación del 2019 entre Vásquez y el entonces gerente de Transportes, Jorge Escalante Soplin. En el audio se escucha a la cónyugue de Villavicencio ordenar al funcionario despedir del trabajo a una persona identificada como “Rojas”, quien sería un subordinado del gerente.

“Hola, Jorge. Yermmi te habla, ¿cómo está esa situación que te he dicho que le vas a sacar a la gente ahí, a los que están siendo malos elementos, ¡ya está no!”, dice Yermmy Vásquez a Escalante Soplin, a lo que el funcionario le pregunta si “ya has conversado con Locky”, y Vásquez le confirma y pasa a exigirle que debe retirar del cargo a “Rojas”.

“¡No, no, no!, a ese pata tienes que sacarlo, toy avisando, yo ya te he dicho a ti… yo no le enseñado a él (Locky) las grabaciones que tengo, la denuncia que tengo tampoco le he enseñado, yo le he hablado verbalmente…no se puede permitir actos de corrupción...”, indica Vásquez a su interlocutor, quien pasa a tratar de justificar el tiempo de contrato del personal y que habría que respetar las fechas para poder sacarlos de la MPH, por lo que ante la sugerencia de este, Vásquez en tono inquisidor le dice “no me vayas a estar mintiendo, voy a pedir información de este tema”.

Increíblemente, Jorge Escalante pasa a darle explicaciones a la esposa del alcalde provincial, olvidando que Vásquez no es funcionaria pública, le informa que el contrato del personal que quiere retirar es hasta el 21 de agosto. “Yo le que he propuesto es volver a contratar a todos, volver a hacer un concurso…ahí los Términos De Referencia (TDR) lo hacemos para favorecer a la gente”, dice Escalante.

MIRA AQUÍ TAMBIÉN: Encuentran responsabilidad a gerente de Transportes por caso de inspector de la MPH

Finalmente, Yermmi Vásquez insiste en el despido de “Rojas” y le dice a Escalante que le va indicar la fecha para que lo despida. “¡Ese pata no, ese pata tiene que salir! (de la municipalidad de Huánuco)”.

Regidores sabían de existencia de audios y no habría realizado nada

Por su parte, Roberto Espinoza, conocido exdirigente de Salud, manifestó ante Correo que él entregó ante un grupo de regidores el audio que desvela el “poder tras la sombra, que ejerce la esposa del alcalde Luis Villavicencio.

“Estos audios llegaron a mis manos y yo se los entregué a los regidores de Acción Popular y a los de oposición, pero no les dio la gana de tomar alguna acción. En el audio se prueba que la señora Yermy Vásquez da órdenes y hace y deshace en la comuna provincial”, sostuvo Espinoza.

Asimismo, Espinoza sostiene que entregó de forma directa el audio al regidor Jherson Cruz, quien hasta el momento no hizo absolutamente nada.

VIDEO RECOMENDADO:

CORREO: audio revelaría injerencia de esposa de alcalde en MPH

Conversación revelaría que cónyugue de alcalde de Huánuco daba órdenes a gerente de Transportes