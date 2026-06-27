Huánuco: policía recupera motocicleta con requisitoria vigente durante operativo policial

El juzgado sentencia a cadena perpetua a Joel Quirico (31), tras ser hallado responsable del delito contra la indemnidad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad. Pedido a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado.

La investigación y sustentación del caso estuvieron a cargo del fiscal provincial, Edwin García Palomino, quien, durante el juicio oral, presentó pruebas científicas, testimoniales y documentales que acreditaron de manera fehaciente la responsabilidad penal del sentenciado, permitiendo desvirtuar su presunción de inocencia y alcanzar una condena ejemplar.

OCURRIÓ HACE SIETE AÑOS

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron la noche del 16 de febrero de 2019, en la ciudad de Tingo María. La agraviada, identificada con las iniciales R.M. (12), fue trasladada mediante engaños desde Huánuco, sin autorización de sus padres.

Posteriormente, aprovechando su situación de vulnerabilidad, los responsables la obligaron a ingerir bebidas alcohólicas hasta dejarla en estado de indefensión, circunstancia que fue aprovechada para cometer el delito. Al día siguiente, la menos logró regresar a Huánuco, donde denunció los hechos con el apoyo de su familia.

Como resultado del sólido trabajo del Ministerio Público, el juzgado impuso la pena de cadena perpetua. Asimismo, fijó el pago de s/50 000 por concepto de reparación civil a favor de la agraviada.