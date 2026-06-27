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Personal de la Sección de Emergencia de Huánuco recuperó una motocicleta que registraba requisitoria vigente por el delito de hurto de vehículo, durante la ejecución del operativo policial “Impacto - 2026”, realizado el 26 de junio de 2026 en diversos puntos críticos de la ciudad de Huánuco.

La intervención fue en la intersección de la avenida Marabamba y el jirón Palmeras, en el distrito de Pillco Marca, donde los efectivos policiales realizaban acciones de control e identificación vehicular. En el lugar fue intervenida una motocicleta de placa de rodaje 9804-GW, de color rojo y negro, marca Yansumi.

Tras la verificación en el sistema policial ESINPOL, se constató que el vehículo registraba una requisitoria vigente por el delito de hurto de vehículo, con orden de captura emitida a solicitud de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de Huánuco.

Ante esta situación, la motocicleta fue recuperada y puesta a disposición de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de Huánuco, donde se vienen realizando las diligencias e investigaciones correspondientes conforme a ley.