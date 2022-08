Un video difundido en redes sociales muestra el comportamiento agresivo del candidato a la Municipalidad Distrital de Amarilis, Huánuco, Roger Hidalgo Panduro, quien postula con el Movimiento Regional “Mi Buen Vecino”.

Hidalgo sostiene una conversación con Rider Zevallos Santillán, joven comunicador, empresario y simpatizante del movimiento regional “Huánuco Primero”, con quien tiene una deuda de S/ 20 mil que data del 2017. Ante la insistencia de Zevallos, en cobrar su dinero, se escucha decir a Hidalgo que pagará la deuda, pero no pone fecha; a su vez, el candidato se sale de sus casillas y empieza a lanzar palabras de grueso calibre y lanzar mentadas de madre contra su interlocutor, para después espetar “te voy a sacar la m…..,te voy a sacar la m….., no te estoy amenazando imbécil, entiende…., te pones de c... en las redes… te pones de c... c.. .eres un idiota”.

VERSIONES. Ante lo sucedido, Zevallos Santillán indicó que en los próximos días solicitará garantías personales. “Yo le presté dinero al señor Hidalgo cuando lo conocí en el partido Solidaridad Nacional. Le he cursado una carta notarial, lo he buscado y a la fecha no me quiere pagar, es por ello que hice pública su deuda en las redes sociales”, refirió.

Por su parte, Hidalgo reconoció que la deuda que tiene con Zevallos. “Yo no he negado que le debo al señor. Ya le deposité S/ 5 mil, me retrasé en el pago por la pandemia. Yo no soy una persona violenta, pero Rider me sacó de mis casillas”, precisó el candidato.

ACUSA. De otra parte, el líder de Avanza País en Huánuco, Rosalí Leandro, manifestó que el líder de “Mi Buen Vecino”, Antonio Pulgar, se está robando su plan de gobierno.

