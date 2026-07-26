Hallan sin vida a padre y sus dos hijos menores en una quebrada de Chinchao

OSIPTEL dictó un taller informativo para los afiliados de la Omaped de la Municipalidad Provincial de Ambo, en Huánuco, con el fin de promover el acceso a servicios de telecomunicaciones. En la actividad, se expusieron los planes tarifarios especiales de telefonía móvil e internet que las empresas operadoras ofrecen a las personas con discapacidad a precios preferenciales.

A través de la plataforma “Checa tu plan”, se detallaron opciones de Claro, Movistar, Entel y Bitel con costos desde S/ 15 hasta S/ 39. Para acceder a estos beneficios, los interesados deben presentar su carné de Conadis ante la operadora de su preferencia, por lo que los participantes recibieron orientación directa para gestionar su activación.