Huánuco: distribuyen kits de respuesta educativa para proteger a escolares ante el frío extremo

La Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) de Huánuco logró demostrar la responsabilidad penal de Félix Machado, Juan Florián y Elías Mamani, quienes utilizaron el sistema bancario y financiero para realizar actos de conversión de dinero de presunta procedencia ilícita, con destino al país de Brasil, así como para adquirir bienes con la finalidad de ocultar el origen de S/ 45 000.

Los sentenciados fueron intervenidos el 2 de abril de 2025. Durante el registro vehicular del trimóvil conducido por Félix Machado, agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público hallaron ocultos en la guantera S/ 8 230 en efectivo. Asimismo, encontraron S/ 1 207,70 en el interior de su billetera. Según las diligencias realizadas, ambos montos tenían como destino Brasil.

Durante la intervención también se encontraron los vouchers originales correspondientes a dos envíos consecutivos de dinero efectuados a través de Western Union, por S/ 5 706,50 y S/ 5 728,40, respectivamente, destinados a dos beneficiarias en el referido país.

USAN A UNA PERSONA

De acuerdo con la investigación liderada por los fiscales de la FECOR Huánuco, el 30 de marzo de 2025, Félix Machado habría captado a Elías Mamani para que facilitara su cuenta bancaria del BCP a cambio de una comisión de S/ 1 700. Al día siguiente, luego de retirar S/ 45 000 de una agencia bancaria ubicada en Tingo María, los implicados habrían iniciado diversas operaciones de conversión a fin de evitar el rastreo y la trazabilidad del dinero de origen ilícito.

En ese contexto, el fiscal adjunto provincial Daniel Gustavo Gobea Dolores, de la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huánuco, logró que el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tingo María dicte sentencia anticipada condenatoria contra Félix Machado y Juan Florián, como coautores del delito de lavado de activos, en la modalidad de actos de conversión.