Capturan en Tingo María a joven con tres requisitorias vigentes

La UGEL Huánuco inició la entrega de kits de respuesta educativa en el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2025-2026. Esta acción, coordinada con el Ministerio de Educación y ODENAGED, busca proteger la salud de los alumnos y asegurar las clases frente al frío extremo.

El despliegue prioriza a los colegios rurales más vulnerables de los distritos de Chinchao y San Pablo de Pillao, abarcando zonas como Challana, Huachipa y San Juan de Monterrey. En los próximos días, el reparto continuará en Villa Gloria, Túpac Amaru y Huanchag.

Cada kit contiene mochilas con mitones de abrigo y materiales lúdicos como plastilinas, bloques de construcción y pelotas antiestrés. Con esto, las autoridades reafirman su compromiso de garantizar el bienestar emocional y el derecho a una educación segura y de calidad.