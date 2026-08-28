Cuando el frío arrecia es bueno intervenir oportunamente
Cuando el frío arrecia es bueno intervenir oportunamente

La UGEL Huánuco inició la entrega de kits de respuesta educativa en el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2025-2026. Esta acción, coordinada con el Ministerio de Educación y ODENAGED, busca proteger la salud de los alumnos y asegurar las clases frente al frío extremo.

El despliegue prioriza a los colegios rurales más vulnerables de los distritos de Chinchao y San Pablo de Pillao, abarcando zonas como Challana, Huachipa y San Juan de Monterrey. En los próximos días, el reparto continuará en Villa Gloria, Túpac Amaru y Huanchag.

Cada kit contiene mochilas con mitones de abrigo y materiales lúdicos como plastilinas, bloques de construcción y pelotas antiestrés. Con esto, las autoridades reafirman su compromiso de garantizar el bienestar emocional y el derecho a una educación segura y de calidad.

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