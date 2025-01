Un artefacto detonador que se usa en las minerías, fue explotado la madrugada del 8 de enero en la vivienda de la madre del activista político, Limber Rodríguez Jara. Directamente y de manera enfática acusan al gobernador regional Antonio Pulgar y a su hermano Enrique de ser los autores de este cobarde atentado, debido a denuncias de supuestos hechos de corrupción.

En el domicilio de la casa de la familia de Limber Rodríguez, ubicado en la avenida Aparicio Pomares n.° 209 en la ciudad de Huánuco, fue explotado la puerta principal que tenía rejas negras al promediar la 1:30 de la madrugada; el explosivo detonó cerca al dormitorio de la sobrina de Limber Rodríguez, de tan solo 10 años. Afortunadamente no hay heridos.

Ante este lamentable hecho, el activista Limber Rodríguez, acusó directamente al gobernador regional Antonio Pulgar y a su hermano Enrique, debido a que está denunciando públicamente diversos hechos irregulares y de corrupción que se están dando en el Gobierno Regional de Huánuco y en las diferentes direcciones.

No descartó que detrás de este atentado también pueda estar el hijo del alcalde de Huánuco José “Cone” Jara , debido a que 40 minutos antes de la explosión, Limber Rodríguez tuvo un encuentro con esta persona en un restaurante de la ciudad. “Él (hijo del alcalde) se me acercó a saludarme y estaba en estado etílico, ante ello no le hice caso y me retiré del local pero por la proximidad del tiempo hay una duda”, refiere Jara.

¿DETRACTORES DETRÁS?

“Este atentado viene directamente de aquellas personas que nosotros hacemos las denuncias de corrupción, hace poco un dirigente de construcción civil ha sufrido un atentado como este, y han utilizado un artefacto parecido a este, entonces podría haber una relación ahí”, comentó.

“La población huanuqueña sabe que yo he sufrido tres atentados, el primero en esta casa en marzo del 2023, le han hecho llegar un aparato floral diciendo Limber Rodríguez descasa en paz; me han reglado y luego han realizado una detención arbitraria por la policía y a unos metros Enrique Pulgar estaba grabando y saltando de alegría con alguien de su entorno”, indicó.

Mientras el activista, Poly Orihuela Zanabría, dijo que estos actos son de desesperación de los corruptos quienes intentan asesinar a Limber Rodríguez, por las diferentes denuncias de corrupción que realiza en contra de Antonio Pulgar, Enrique Pulgar, Antonio Jara Gallardo y otros.

