Decomisan en Huánuco 448 pares de zapatillas de presunta procedencia ilegal

El Programa de Alimentación Escolar del Midis inició la distribución de 953.5 toneladas de alimentos no perecibles en el departamento de Huánuco, lo que asegura desayunos, almuerzos y cenas para 116,886 estudiantes de 3,373 colegios públicos bajo la modalidad de Comida Caliente. Esta entrega representa la quinta de las siete programadas para el año escolar e incluye una variada lista de insumos nutritivos como arroz fortificado, carnes, lácteos, menestras y cereales andinos.

La recepción, control y almacenamiento de los productos en cada plantel están a cargo de los Comités de Alimentación Escolar (CAE), integrados por la comunidad educativa y padres de familia. El jefe de la Unidad Territorial Huánuco, Eli Luna Japan, inspeccionó este proceso para asegurar la verificación rigurosa de fechas de vencimiento y envases, destacando que los comités coordinan la planificación diaria para garantizar raciones escolares balanceadas e inocuas.