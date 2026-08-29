Mantienen al día con alimentos a escolares
Mantienen al día con alimentos a escolares

El Programa de Alimentación Escolar del Midis inició la distribución de 953.5 toneladas de alimentos no perecibles en el departamento de Huánuco, lo que asegura desayunos, almuerzos y cenas para 116,886 estudiantes de 3,373 colegios públicos bajo la modalidad de Comida Caliente. Esta entrega representa la quinta de las siete programadas para el año escolar e incluye una variada lista de insumos nutritivos como arroz fortificado, carnes, lácteos, menestras y cereales andinos.

La recepción, control y almacenamiento de los productos en cada plantel están a cargo de los Comités de Alimentación Escolar (CAE), integrados por la comunidad educativa y padres de familia. El jefe de la Unidad Territorial Huánuco, Eli Luna Japan, inspeccionó este proceso para asegurar la verificación rigurosa de fechas de vencimiento y envases, destacando que los comités coordinan la planificación diaria para garantizar raciones escolares balanceadas e inocuas.

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