Personal policial del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Huánuco, a través del Área de Policía Fiscal, en coordinación con funcionarios de SUNAT-Aduanas Huánuco/Pucallpa, realizó una intervención en la agencia de la empresa Shalom, ubicada en el jirón Aguilar n.° 872, donde hallaron diversas mercancías que, por sus características, serían de procedencia extranjera y no contarían con documentación que acreditara su ingreso y procedencia lícita.

La intervención fue luego de que personal de SUNAT-Aduanas Huánuco/Pucallpa comunicara a la Policía Nacional sobre el hallazgo de mercancías de presunta procedencia extranjera en el interior del almacén de la referida empresa. Ante esta situación, efectivos policiales se constituyeron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Una vez en el establecimiento, el personal policial tomó contacto con los representantes de SUNAT-Aduanas, quienes informaron sobre el hallazgo de zapatillas aparentemente de procedencia extranjera que no contaban con la documentación sustentatoria correspondiente.

S/30 MIL EN INCAUTACIÓN

Como resultado de la intervención, personal de SUNAT-Aduanas procedió a la incautación de 448 pares de zapatillas, valorizados preliminarmente en aproximadamente S/ 30 000 (treinta mil soles). La mercancía fue registrada en las respectivas actas de incautación, en las que se consignaron las cantidades, características, modelos y marcas de los productos.

Posteriormente, las mercancías incautadas fueron trasladadas e internadas en los almacenes de SUNAT-Huánuco, donde serán sometidas al correspondiente reconocimiento, avalúo e informe técnico, conforme al procedimiento establecido por la autoridad aduanera.

Los hechos fueron puestos en conocimiento del representante del Ministerio Público, a fin de que se desarrollen las diligencias y acciones correspondientes conforme a ley.