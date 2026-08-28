En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco sostuvo una reunión de coordinación con representantes de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de articular acciones que contribuyan a garantizar la seguridad en las oficinas distritales y locales de votación durante el proceso electoral.

El encuentro se realizó en la Comisaría de Amarilis y contó con la participación del jefe de la ODPE Huánuco, Iván Sánchez Araujo; el mayor PNP Cristian Abel Ortiz Salazar, comisario de la jurisdicción; y coordinadores distritales. Durante la reunión se coordinó el apoyo policial para el resguardo de las instalaciones y los locales de votación, tanto durante las actividades previas como en la jornada electoral.

COORDINADORES

Asimismo, la actividad permitió presentar oficialmente a los coordinadores distritales que desarrollarán labores en el distrito de Amarilis y coordinar acciones vinculadas con la organización del proceso electoral, entre ellas la verificación y actualización de los locales de votación.

La ODPE Huánuco desarrolla sus actividades en 25 distritos y 71 centros poblados de las provincias de Huánuco, Ambo y Pachitea. Los coordinadores distritales cumplen un rol fundamental en el territorio, al facilitar la articulación con las autoridades locales y acercar la información electoral a la ciudadanía.

El jefe de la ODPE Huánuco, Iván Sánchez Araujo, destacó el compromiso del personal desplegado en la jurisdicción y su labor de acercamiento a la ciudadanía. “Nuestros coordinadores cumplen un papel fundamental para acercar la institución a cada localidad de nuestra jurisdicción. Su presencia en el territorio permite brindar orientación oportuna y contribuir al desarrollo adecuado del proceso electoral”, señaló.

Para las ERM 2026, la ODPE Huánuco prevé la instalación de 1193 mesas de sufragio en 171 locales de votación, donde están convocados a sufragar aproximadamente 344 851 electores hábiles.