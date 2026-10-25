Los fenómenos climáticos vienen afectando a diversas zonas de la región Huánuco. Mientras que en la sierra la escasez de lluvias agrava la sequía, reduce la disponibilidad de agua y pone en riesgo la actividad ganadera, en la selva las precipitaciones intensas generan inundaciones y preocupación entre la población.

Sequía golpea a Baños y pone en riesgo la actividad ganadera

La sequía continúa agravándose en el distrito de Baños, provincia de Lauricocha, donde la escasez de agua afecta el consumo humano, la alimentación de los animales y las actividades agropecuarias. Así lo informó el dirigente del canal de riego, Andrés Salazar Valenzuela, quien solicitó la intervención urgente de las autoridades para atender a las familias perjudicadas.

Según declaraciones del dirigente de canal de riego Andrés Salazar Valenzuela, los dos principales canales de riego de la zona registran una drástica disminución de su caudal, que actualmente habría descendido hasta aproximadamente el 5 % de su nivel habitual. Asimismo, indicó que numerosos manantiales se han secado y que el río presenta niveles críticos de agua, situación que pone en riesgo la crianza de truchas y el abastecimiento de las comunidades.

Daños directos a la ganadería

La escasez hídrica también afecta directamente a los ganaderos. De acuerdo con Salazar Valenzuela, las vacas que anteriormente producían alrededor de cinco litros de leche ahora apenas generan entre uno y un litro y medio, e incluso menos. Esta disminución perjudica la elaboración de queso y otros derivados lácteos, además de obligar a los productores a buscar fuentes alternativas de alimentación para sus animales.

El dirigente también expresó su preocupación por el presunto uso inadecuado de los recursos destinados a atender la emergencia y demandó que la ayuda llegue a las familias que realmente la necesitan.

A ello se suma la demora en la entrega de geomembranas destinadas a la construcción de 15 reservorios. Según indicó, el proyecto permanece inconcluso, pese a que los primeros materiales fueron entregados en marzo.

Ante esta situación, hizo un llamado al Gobierno Regional de Huánuco, a las autoridades provinciales y distritales, así como a las entidades competentes del sector agrario, para que coordinen acciones inmediatas que permitan garantizar el abastecimiento de agua, la alimentación del ganado y la ejecución de obras para almacenar el recurso hídrico.

Lluvias intensas provocan inundaciones en Tingo María

En contraste con la situación que se vive en la sierra, en la provincia de Leoncio Prado, particularmente en la ciudad de Tingo María, las intensas precipitaciones vienen ocasionando inundaciones en diversas calles y generando preocupación entre los vecinos.

El jueves 22, una lluvia que se prolongó por más de 30 minutos dejó varias calles inundadas, dificultando el tránsito de peatones y vehículos y evidenciando las dificultades que enfrenta la ciudad ante las precipitaciones propias de esta temporada.

La persistencia de las lluvias mantiene en alerta a la población, debido al riesgo de nuevas inundaciones y posibles afectaciones a las viviendas y las vías de comunicación.

Aunque las emergencias reportadas habrían ocasionado daños en algunas viviendas, calles y vías de comunicación, resulta necesario que las autoridades evalúen la magnitud de las afectaciones y adopten medidas preventivas para reducir los riesgos ante nuevas precipitaciones.

De esta manera, la región Huánuco enfrenta dos escenarios climáticos distintos: la falta de lluvias en la sierra, que compromete el abastecimiento de agua y la producción agropecuaria, y las precipitaciones intensas en la selva, que generan inundaciones y amenazan la seguridad de la población.