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En el marco de la segunda semana de gestión, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huánuco viene desarrollando una singular jornada de capacitación docente en las instalaciones de la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado, apostando por metodologías innovadoras para mejorar el aprendizaje de las matemáticas en el nivel primario.

La principal novedad de esta actividad pedagógica es la incorporación del quipu, ancestral herramienta de contabilidad utilizada durante el incanato, como recurso didáctico para la enseñanza del sistema de numeración decimal en las instituciones educativas de la provincia.

El especialista de Educación Primaria de la UGEL Huánuco, Lenin Ramos Corne, informó que la capacitación está dirigida a docentes del tercer ciclo, correspondiente al primer y segundo grado de primaria de instituciones educativas polidocentes.

FORTALECEN COMPETENCIAS

Según explicó, el objetivo es fortalecer las competencias pedagógicas de los maestros en el área de matemática, brindándoles estrategias que permitan desarrollar en los estudiantes un aprendizaje más dinámico, didáctico, lúdico y significativo desde los primeros años escolares.

“La intención es que los docentes dominen herramientas metodológicas que faciliten el proceso de enseñanza de los números y el sistema decimal, utilizando recursos cercanos a nuestra identidad cultural”, señaló el especialista.

La jornada de capacitación se desarrolla de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y tiene un carácter integral y rotativo. Las actividades fueron distribuidas en cinco aulas habilitadas dentro de la institución educativa, donde los participantes reciben talleres tanto del área de matemática como de comunicación.

USO DEL QUIPU

Mientras algunos grupos iniciaron con estrategias matemáticas basadas en el uso del quipu y otras metodologías ancestrales, otros trabajaron competencias comunicativas, garantizando que al finalizar los dos días de capacitación todos los asistentes hayan reforzado ambas áreas fundamentales del aprendizaje escolar.

Ramos Corne también precisó que, si bien los estudiantes del tercer ciclo no participarán este año en la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA), estas acciones forman parte del cumplimiento del compromiso de desempeño 7.2 establecido por el sector Educación.

Se estima que alrededor de 200 docentes huanuqueños culminarán esta capacitación, fortalecidos con nuevas herramientas pedagógicas que integran la herencia cultural andina con las exigencias del currículo educativo actual.