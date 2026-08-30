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Luego de una rigurosa labor de investigación y sólida sustentación de los elementos probatorios, a cargo de la fiscal provincial, María del Carmen Ayasta Vallejo de la Primera Fiscalía Provincial de Familia de Leoncio Prado, lograron que el Primer Juzgado de Familia imponga la medida socioeducativa de un año de internación privativa de la libertad para dos adolescentes por robo agravado

Los adolescentes de iniciales B. S. (15) y M. V. (15), fueron hallados responsables en la infracción a la ley penal contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en agravio de una comerciante. El robo ocurrió el 4 de julio de 2026, aproximadamente a las 12:30 horas, al interior de una bodega ubicada en la Asociación de Vivienda Los Laureles, Jirón Saposoa, distrito de Castillo Grande en la provincia de Leoncio Prado.

USAN PASAMONTAÑAS

De acuerdo con la investigación fiscal, el adolescente B.S.(15) ingresó inicialmente al establecimiento sin cubrirse el rostro, con el propósito de observar el lugar y realizar un reglaje. Minutos después, regresó acompañado de M. V. (15), ambos utilizando pasamontañas de color negro.

Según la investigación, una vez dentro del establecimiento, amenazaron a la propietaria E. Paucar para impedir que solicitara auxilio, causándole una considerable afectación psicológica. En medio del forcejeo y los pedidos de ayuda de la víctima, M. V. sustrajo una caja de chocolates de la vitrina. Posteriormente, ambos huyeron a bordo de una motocicleta lineal cuya placa se encontraba cubierta.

La alerta ciudadana y la inmediata persecución policial permitieron la intervención de los adolescentes en el sector Jacintillo, donde se hallaron elementos vinculados al hecho, entre ellos el arma blanca y prendas utilizadas durante el robo.

ELEMENTOS PROBATORIOS

Durante el proceso judicial, el despacho fiscal presentó y sustentó diversos elementos probatorios, entre ellos declaraciones, registros personales, actas de inspección técnica, pericias psicológicas y registros fílmicos, los cuales permitieron acreditar la responsabilidad de los adolescentes en la infracción atribuida.

Los adolescentes B. S. (15) y M. V. (15) vienen cumpliendo la medida socioeducativa en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Pucallpa, donde reciben tratamiento terapéutico individualizado orientado a su rehabilitación y reinserción social. Asimismo, establecieron el pago solidario de S/ 500.00 por concepto de reparación civil a favor de la agraviada.