UNHEVAL distingue a Samuel Armando Cardich Ampudia con el Doctor Honoris Causa

Un presunto enfrentamiento registrado la mañana de este sábado 29 de agosto, en el caserío de Puerto Rico en el distrito de San Pablo de Pillao, dejó al menos cuatro pobladores de la Comunidad Campesina de Pillao heridos por impactos de perdigones.

Entre los afectados se encuentra Eliseo Daza, poblador de Pillao, quien habría recibido una ráfaga de perdigones en el rostro. Asimismo, Leodan Masgo Inocente presenta, cuatro impactos de perdigones en ambas piernas.

Altercados desde temprano

El hecho se habría producido alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando presuntos invasores de terrenos pertenecientes a la Comunidad Campesina de Pillao habrían atacado con escopetas a pobladores de San Pablo de Pillao que realizaban labores agrícolas en una zona colindante con el área en disputa.

De acuerdo con la información proporcionada por los comuneros, cuatro pobladores habrían resultado heridos durante el incidente. La versión de lo ocurrido deberá ser esclarecida por las autoridades competentes, quienes tendrán que determinar las circunstancias del ataque y la identidad de los responsables.

Los comuneros sostienen que el conflicto se mantiene debido a la ocupación de terrenos cuya recuperación, según afirman, se encuentra pendiente de una orden de desalojo por parte del Poder Judicial. Esta situación deberá ser contrastada con la documentación y resoluciones judiciales correspondientes.

Piden ayuda para rescatar a pobladores heridos

Alrededor del mediodía, el presidente de la Comunidad Campesina de Pillao difundió un mensaje de voz a través de WhatsApp en el que solicitó el apoyo de la población para unir esfuerzos y acudir en auxilio de otros comuneros que, según su reporte, se encontraban heridos en las inmediaciones de la laguna denominada Huaylas Baja.

La situación generó preocupación entre los pobladores, quienes solicitaron la intervención de las autoridades y el despliegue de acciones de auxilio para atender a los afectados.

Investigan los pormenores

Hasta el momento, espera información oficial que permita conocer con precisión el número de personas heridas, su estado de salud y las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento.

El conflicto por la posesión de estos terrenos vuelve a poner en evidencia la necesidad de una intervención oportuna de las autoridades para evitar que las disputas territoriales deriven en nuevos hechos de violencia.