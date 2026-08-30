La Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL) otorgó la distinción de Doctor Honoris Causa al reconocido escritor, docente y gestor cultural huanuqueño Samuel Armando Cardich Ampudia.

Este máximo reconocimiento institucional premia su destacada trayectoria y sus invaluables aportes a la literatura, la educación y el fortalecimiento de la identidad cultural en la región de Huánuco.

La solemne ceremonia académica contó con la participación de altas autoridades universitarias, entre ellas la vicerrectora Dra. Nancy Veramendi Villavicencios y el decano de Educación, Dr. Amancio Rojas Cotrina.

Con este homenaje, la UNHEVAL reafirma su compromiso con la valoración de los intelectuales locales que preservan la memoria colectiva, consolidando la obra de Cardich como un referente indispensable para las nuevas generaciones de escritores.