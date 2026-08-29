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La música tradicional huanuqueña pierde una de sus voces más representativas. Roxsana Consuelo Ambicho Mays falleció la noche de último jueves, dejando un importante legado artístico y cultural que contribuyó a preservar y difundir las expresiones musicales de Huánuco.

La soprano, reconocida por su dedicación a la música tradicional huanuqueña, partió a los 57 años, a pocos días de recibir homenajes preparados por la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) y la Municipalidad Provincial de Huánuco. Debido a su delicado estado de salud le impidió asistir a la ceremonia.

Poco antes de su cumpleaños

Roxsana Ambicho iba a cumplir 58 años el próximo 22 de setiembre. A través de un mensaje de condolencias, la Dirección Desconcentrada de Cultura destacó el talento, la dedicación y la profunda pasión de la artista por la música huanuqueña, valores que, según señaló, contribuyeron a enriquecer y proyectar las expresiones culturales de la región.

“Su voz y su compromiso con el arte permanecerán en la memoria de quienes reconocemos en la música una expresión viva de nuestra cultura, así como un instrumento de identidad, integración y transmisión de nuestra herencia cultural”, expresó la institución.

La DDC también resaltó que el trabajo de la intérprete deja un valioso legado para las nuevas generaciones y contribuye al fortalecimiento de la memoria y la identidad cultural de Huánuco.

“Gracias, Roxsana Ambicho Mays, por hacer de la música una expresión viva de nuestra identidad huanuqueña”, concluyó el mensaje institucional.

Sus restos son velados en una iglesia

Los restos de la artista son velados en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, ubicada en el jirón 28 de Julio N.° 520, en Huánuco, donde familiares, amigos, artistas y ciudadanos llegan para expresar sus condolencias y acompañar a sus seres queridos en este momento de dolor.

Con su partida, Huánuco despide a una intérprete que hizo de su voz una herramienta para mantener viva la música y la identidad cultural de su tierra.