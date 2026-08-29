El Gobierno Regional Huánuco (GRH) se encuentra en el centro de la polémica tras denuncias ciudadanas y de especialistas por la intervención con maquinaria pesada en la Laguna Viña del Río. Una excavadora de oruga opera en la cuenca seca y agrietada de este emblemático espacio, lo que podría estar ocasionando daños graves al suelo, la flora, los recursos hídricos y al microecosistema local. Las críticas apuntan a presuntas irregularidades ambientales y administrativas ejecutadas a plena luz del día sin la aparente fiscalización de las autoridades.

Especialistas como el ambientalista Ciro Cornelio advierten que el proyecto se ejecuta a ciegas, con cero transparencia y sin haber socializado la información técnica con la población. La obra vulneraría la Ley N.° 27446 del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), ya que se desconoce si cuenta con la certificación ambiental obligatoria aprobada por la autoridad competente. Además, la ciudadanía denuncia la falta de estudios públicos indispensables sobre el estado de la fauna, la flora, las características del suelo y el impacto en la napa freática.

Finalmente, los vecinos denunciaron que el cuerpo de agua permanece cercado y desecado desde hace más de un mes, una situación extrema que ya alteró las condiciones del hábitat y afectó a las especies asociadas al lugar. Ante la indignación generalizada, se exige formalmente al Gobierno Regional que haga públicos todos los expedientes técnicos, administrativos y las medidas de mitigación previstas para determinar la legalidad de la obra.