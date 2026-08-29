Huánuco: distribuyen kits de respuesta educativa para proteger a escolares ante el frío extremo

Un operativo conjunto denominado “Contra la Criminalidad” logró la incautación de 15 teléfonos iPhone y 635 accesorios para celulares en tres establecimientos comerciales de Huánuco. La intervención fue ejecutada por el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la Policía Nacional, en coordinación con funcionarios de Aduanas-SUNAT y representantes del Ministerio Público, con el objetivo de combatir presuntos delitos aduaneros.

El golpe más importante se registró en la empresa “La Corona Import Technology S.R.L.”, ubicada en el jirón Crespo y Castillo, donde las autoridades decomisaron los 15 iPhones y 220 accesorios de la marca Apple, mercadería valorizada en 88 mil soles. Durante la acción policial fue detenido el administrador del local, un hombre de 49 años, al no poder acreditar la procedencia lícita de los productos tecnológicos.

Asimismo, las autoridades intervinieron el local “Importaciones Gym” en el jirón Huallayco, donde confiscaron otros 400 accesorios para celulares valorizados en 24 mil soles. En este establecimiento se detuvo al propietario de 33 años por falta de documentación legal, quedando toda la mercadería bajo investigación de la Fiscalía de Prevención del Delito.