El mal uso de presupuesto económico al interior de la región es una constante, los motivos son diversos, como es el caso de la pérdida económica, generada en la Municipalidad Distrital de San Miguel de Cauri, en Huánuco, donde la Contraloría de la República detectó un perjuicio económico superior a los S/ 200 mil, a causa de la mala elaboración de un expediente técnico.

El órgano de control, informó que la comuna distrital actualizó sin sustento el expediente técnico de la obra “Creación del servicio de agua de riego de la localidad de Antacollpa” y generó un perjuicio de S/ 278 555.65. “Con dicha actualización del proyecto se incrementaron los costos en la partida del plan COVID-19 y en las partidas de adquisición y transporte de materiales que no correspondían. El expediente técnico fue aprobado en noviembre del 2019 con una inversión de S/ 4 739 984.21; en abril del 2020 lo aprobaron por segunda vez con otro monto de S/ 4 819 481.14 y en julio del mismo año fue actualizada con una mayor inversión de S/ 5 415 963.26. Sin embargo, de acuerdo a la normativa y en marco a la reactivación económica solo podían actualizar las partidas presupuestales del plan COVID-19″, sostiene la Contraloría.

Asimismo, se informó que, con la irregular actualización del expediente, se aumentó la inversión en la partida de adquisición de materiales. Al analizar, se halló inconsistencia entre los precios unitarios de los materiales y las cotizaciones, estas a su vez no tenían Registro Único de Contribuyentes (RUC) , ni razón social, lo que impedía verificar si el proveedor se dedicaba al rubro objeto de la contratación. Estas cotizaciones fueron anexadas al expediente técnico al que solo le modificaron las fechas, este hecho evidencia que no se actualizó las cotizaciones y no se realizó un estudio de mercado que sustente el incremento en los precios de los materiales.

Además, en la partida del plan COVID-19 también incrementaron los costos argumentando que el rendimiento de trabajos disminuye debido a la implementación de este plan, para ello solo debían considerar el incremento de trabajo en campo con medidas preventivas de bioseguridad, como distanciamiento físico, uso de mascarillas y lavado de manos durante la fase de ejecución de la obra.

Responsabilidad civil y admistrativa de funcionarios ediles

También, al analizar los precios de la partida transporte de materiales y agregados, no se encontró los detalles de qué tipo de materiales serán trasladados para la obra con este servicio; sin embargo, fue considerado con montos aumentados en la estructura de precios unitarios del proyecto. Conjuntamente, la actualización del expediente técnico fue firmada por el mismo consultor quien firmó la primera aprobación de dicho proyecto, pese a que no tiene vínculo contractual con la entidad.

Según la normativa del Ministerio de Economía y Finanzas y los criterios establecidos en el marco de la reactivación económica, los expedientes técnicos aprobados podían ser modificados para la incorporar costos directos y gastos generales de medidas sanitarias frente a la COVID-19, más no para modificar otras partidas presupuestarias del proyecto. Por esta situación advertida, la Contraloría halló responsabilidad civil y administrativa en tres funcionarios por aprobar y actualizar sin tener el sustento técnico el expediente técnico del servicio de agua de riego de la localidad de Antacollpa, lo que ha generado un perjuicio económico a la entidad por el incremento injustificado de S/ 278 555 65.

Por su parte, el alcalde de Cauri, Gide Falcón, reconoció que hubo un mal manejo en el trabajo del expediente, pero indicó que no hubo perjuicio económico. “Ellos presumen que hubo perjuicio económico, pero eso se tiene que determinar con un peritaje. El proyecto es financiado por el Minagri. En el caso de la municipalidad, los técnicos no entregaron toda la documentación completa sobre el sustento técnico, por eso esos ediles fueron separados de la municipalidad”, sostuvo el alcalde.

