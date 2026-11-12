En medio de desgarradoras escenas de dolor y llanto, Mariela Chávez Hidalgo llegó hasta las afueras de la morgue de Huánuco, donde esperaba recibir el cuerpo sin vida de su hermana, Elida Chávez Hidalgo, de 19 años, quien perdió la vida tras ser atropellada en un accidente de tránsito.

Entre lágrimas, Mariela pidió justicia por la muerte de su hermana y solicitó el apoyo solidario de la población para poder trasladar sus restos hasta el distrito de San Pedro de Chana, provincia de Huari, región Áncash, de donde es natural su familia.

“Mi hermana Elida era una chica trabajadora y estudiosa. Tenía apenas 19 años y toda una vida por delante. Pido justicia y que le caiga todo el peso de la ley al responsable de su muerte. También solicito el apoyo de las personas de buen corazón para poder trasladar sus restos hasta nuestro pueblo, en San Pedro de Chana”, manifestó entre sollozos.

INCIDENTE

Como se informó, la joven perdió la vida tras un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de los jirones 28 de Julio y Huánuco, en la ciudad de Huánuco.

Hasta el lugar llegó personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), a bordo de la ambulancia de placa EUG-498. El médico cirujano Jesús Aguirre Almansa certificó el fallecimiento de la joven, quien se encontraba transitando por el lugar al momento del accidente.

En tanto, el conductor del trimóvil de placa 1406-JB fue intervenido y detenido por efectivos policiales, mientras se realizan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

APOYO SOLIDARIO

La familia atraviesa momentos de profundo dolor y necesita ayuda económica para cubrir los gastos del traslado del cuerpo hasta su tierra natal, en Áncash.

Las personas que deseen colaborar pueden realizar sus aportes a través de Yape al número: 972 363 152. Hoy, una familia pide justicia por la pérdida de una joven de apenas 19 años y apela a la solidaridad de la población para darle cristiana sepultura en su tierra natal.