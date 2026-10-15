Fuertes ráfagas de viento, acompañadas de una intensa polvareda y llovizna en algunos sectores, causaron daños materiales en distintas localidades de la región Huánuco. El fenómeno provocó el desprendimiento de techos de calamina, afectó la infraestructura de una comisaría y ocasionó la caída de árboles sobre vías de comunicación.

El evento se registró aproximadamente a las 12:00 del mediodía del 14 de octubre. En la ciudad de Huánuco, los fuertes vientos levantaron una gran cantidad de polvo, mientras que en algunos centros poblados del distrito de Amarilis varias viviendas sufrieron daños por el desprendimiento de sus techos de calamina.

En la provincia de Ambo, las ráfagas afectaron el techo de calamina de una comisaría policial. Al desprenderse, parte de la estructura cayó sobre un vehículo patrullero y rompió el parabrisas. Afortunadamente, según la información preliminar, el incidente ocasionó daños materiales.

Fuerza de la naturaleza

Una situación similar se reportó en el centro poblado de Picahuay, distrito de Umari, provincia de Pachitea, donde los fuertes vientos derribaron los techos de varias viviendas. Las calaminas fueron arrancadas y desplazadas por la fuerza del viento, dejando a varias familias expuestas a las condiciones climáticas.

Asimismo, en la carretera Huánuco-Pachitea se reportó la caída de varios árboles sobre la vía, lo que afectó el tránsito vehicular y generó preocupación entre los conductores y pasajeros que circulaban por la zona.

Familias necesitan apoyo

Ante los daños ocasionados, se hace necesario el apoyo solidario a las familias afectadas, especialmente a aquellas que han quedado sin techo. La colaboración de los vecinos, así como la donación de calaminas, herramientas y otros materiales de construcción, podría contribuir a atender las necesidades más urgentes.

Se espera que las autoridades competentes realicen la evaluación de los daños y coordinen las acciones de respuesta para atender a las personas damnificadas y restablecer las condiciones de seguridad en las zonas afectadas.