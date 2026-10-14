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La aprobación de un acuerdo de terminación anticipada que permitió condenar a ocho personas involucradas en actividades de minería ilegal mecanizada en el cauce del río Magdalena, en la provincia de Leoncio Prado, logró Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Leoncio Prado, bajo la dirección del fiscal provincial Noé Humberto García Vera.

Los hechos se registraron el 15 de enero de 2026, durante un patrullaje preventivo realizado por la Policía Nacional del Perú en el caserío Alto de Alianza, distrito de José Crespo y Castillo. Durante la intervención, las autoridades detectaron huellas de maquinaria pesada y hallaron una excavadora de la marca Komatsu, motobombas conectadas a mangueras de succión, una estructura metálica destinada al procesamiento de material aurífero y campamentos rústicos equipados con paneles solares, generadores eléctricos y otros implementos.

LAS CONDENAS

Como resultado de las investigaciones dirigidas por el Ministerio Público, estableció la responsabilidad penal de los ocho implicados, quienes recibieron las siguientes condenas:

Dennis Meléndez (34): cinco años de pena privativa de libertad suspendida, 187 días-multa equivalentes a S/ 1,557.71 y S/ 15,000 por concepto de reparación civil. Leonel Pinares (40): cinco años de pena privativa de libertad suspendida, 187 días-multa equivalentes a S/ 2,805 y S/ 10,000 de reparación civil.

Wilber Montalvo (45): cinco años de pena privativa de libertad suspendida, 187 días-multa equivalentes a S/ 1,557.71 y S/ 5,000 de reparación civil. Jimi Sánchez (34): cinco años de pena privativa de libertad suspendida, 187 días-multa equivalentes a S/ 2,805 y S/ 5,000 de reparación civil.

Santiago Venegas (39): cinco años de pena privativa de libertad suspendida, 187 días-multa equivalentes a S/ 1,596.98 y S/ 5,000 de reparación civil. Cristian Moreno (25): cinco años de pena privativa de libertad suspendida, 175 días-multa equivalentes a S/ 1,312.50 y S/ 5,000 de reparación civil.

Paola Retis (22): cinco años de pena privativa de libertad suspendida, 175 días-multa equivalentes a S/ 1,457.75 y S/ 5,000 de reparación civil. Adrián Ríos (21): cuatro años de pena privativa de libertad suspendida, en atención a la responsabilidad restringida por razón de la edad, 175 días-multa equivalentes a S/ 1,312.50 y S/ 5,000 de reparación civil.

Las condenas establecen un periodo de prueba de dos años y seis meses. Asimismo, los ocho sentenciados deberán pagar, en conjunto, S/ 55,000 por concepto de reparación civil a favor del Estado y cumplir las reglas de conducta impuestas por el juzgado.

Entre estas disposiciones figuran la prohibición de frecuentar zonas vinculadas a la minería ilegal y la obligación de someterse al control biométrico ante el órgano jurisdiccional correspondiente.

Con esta decisión, el Ministerio Público reafirma su labor en la persecución de los delitos ambientales y en la defensa de los recursos naturales, frente a actividades que ponen en riesgo los ecosistemas fluviales de la provincia de Leoncio Prado.