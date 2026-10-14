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El excandidato al Gobierno Regional de Huánuco y abogado Robinson Aguirre Casimiro (55) denunció ante el Área de Secuestros y Extorsiones de Departamento de Investigación Criminalística (Depincri) PNP Huánuco ser víctima de reiteradas llamadas y mensajes extorsivos, mediante los cuales desconocidos exigen dinero a cambio de no atentar contra la integridad de sus familiares.

Amarilis: los primeros mensajes

Según la denuncia, registrada a las 16:10 horas del domingo 11 de octubre de 2026, en el distrito de Amarilis, los primeros mensajes amenazantes llegaron la noche del sábado 10 de octubre a través de WhatsApp. Desde el número telefónico +59162308932, los presuntos extorsionadores le exigieron el pago de S/ 50,000 y mencionaron expresamente el nombre de su hijo. Además, afirmaron pertenecer a la organización criminal denominada “Los Injertos de Huánuco Nueva Generación”.

Las amenazas continuaron la mañana del domingo 11 de octubre. A las 11:51 a. m., Aguirre recibió nuevos mensajes desde el mismo número, en los que le advertían que «se le estaba acabando el tiempo». Los remitentes también enviaron un video en el que se observaban armas de fuego y, minutos después, intentaron comunicarse directamente con él mediante una llamada telefónica.

De acuerdo con lo declarado por el denunciante ante la Policía, una semana antes había recibido otra comunicación sospechosa por WhatsApp, desde el número 945991481. En aquella ocasión, le insinuaron que debía realizar un «aporte o colaboración de dinero». Aguirre decidió cortar la llamada y bloquear el contacto.

Nuevas amenazas mientras presentaba la denuncia

La situación se agravó cuando el abogado se encontraba realizando los trámites de su denuncia en la sede policial. En ese momento, recibió un nuevo mensaje de WhatsApp, esta vez desde el número +59162010639.

En el texto, los remitentes le recriminaron su negativa a entregar dinero y le advirtieron que “ya no hay más oportunidades”. Asimismo, reiteraron las amenazas contra su esposa y sus hijos, señalando que podrían secuestrarlos y cercenarles los dedos y las orejas. Inmediatamente después, se registró otra llamada telefónica.

Fiscalía dispuso diligencias

El caso fue puesto en conocimiento del fiscal provincial Werner Hans Peña Vela, de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, quien dispuso las diligencias correspondientes para investigar los hechos, identificar a los responsables y adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de la víctima y sus familiares.

Por otro lado, se conoció que representantes de la discoteca La Típica también habrían presentado una denuncia por presuntas extorsiones, situación que deberá ser esclarecida por las autoridades competentes.

Las investigaciones continúan a fin de determinar la procedencia de las comunicaciones, establecer la identidad de los responsables y verificar si los hechos denunciados guardan relación entre sí.