Huánuco: policía captura a hombre con requisitoria vigente durante operativo

La búsqueda terminó en tragedia. El turista australiano Jap Jordan Hao, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 15 de septiembre, fue hallado sin vida en el sector de Machaycancha, ubicado en el distrito de Queropalca, provincia de Lauricocha, región Huánuco.

El levantamiento del cadáver estuvo a cargo de efectivos de la comisaría de Baños, con la participación de una representante del Ministerio Público, quienes realizaron las diligencias correspondientes conforme a ley.

Tras 23 días de búsqueda e incertidumbre, el hallazgo puso fin a la esperanza de encontrar al turista con vida. Entretanto, las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento, ocurrido en la zona de la cordillera Huayhuash, uno de los principales destinos de montaña del país.

El caso ha generado consternación y vuelve a poner de relieve los riesgos que implica recorrer zonas de alta montaña, donde las condiciones geográficas y climáticas pueden dificultar las labores de búsqueda y rescate.